Москва, 2 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Астане 3 июля затронут важные и чувствительные темы. Об этом 2 июля сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Упомяну также, что мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону. Совсем недавно, вы знаете, наш президент принимал министра иностранных дел Турции. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы, будут затронуты. Все, конечно, не обсудишь, но основные, наверное, представится возможность обсудить», — рассказал он.

Вместе с тем Ушаков уточнил, что тема планирующегося визита Путина в Турцию также будет обсуждаться. Кроме того, президенты обсудят перспективы дальнейшей совместной работы, добавил помощник российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 июня, встречаясь с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Кремле, сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в Астане и обсудить все вопросы. Российский лидер также попросил передать турецкому коллеге наилучшие пожелания.

Саммит ШОС, в котором в том числе примет участие Владимир Путин, пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.

30 мая глава российского МИД Сергей Лавров информировал, что президент России на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Также сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.