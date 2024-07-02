Минск, 2 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Противники России и Белоруссии стремятся до такой степени довести эскалацию, чтобы вздрогнул весь мир. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 2 июля на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что сложилась очень серьёзная ситуация, в которой расслабляться Москве и Минску никак нельзя. Запад, пояснил он, пытается лишить Россию и Белоруссию возможности сопротивляться.

«Нас втянуть в разборки какие-то им просто не терпится для того, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что ВСУ разместили спецназ на общей границе. В связи с этим белорусские подразделения приходится перемещать к границе и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию. Днём позже в Белоруссии заявили, что ВСУ разместили у границы подразделения с дальнобойными беспилотниками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрация украинских войск на границе с Белоруссией вызывает беспокойство не только Минска, но и Москвы. В рамках Союзного государства Россия и Белоруссия поддерживают особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб, напомнил он.

9 мая Лукашенко заявил, что коллективный Запад, как и в начале 1940-х годов, готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство и получить для себя выгоду. По его словам, западные страны с порога отметают диалог и сотрудничество, а во главу угла ставят деньги и богатство. На это указывают конфликты в Сирии, на Украине, в секторе Газа и других горячих точках мира.