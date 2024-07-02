Москва, 2 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Поддержка российских военных, участвующих в специальной военной операции, и жителей новых регионов России останутся важнейшими направлениями программы «Единой России», заявил 2 июля заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Дмитрий Медведев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Особое внимание, конечно, должно быть участникам специальной военной операции, членам их семей, это направление должно оставаться важнейшим», — сказал он на заседании генсовета партии.

По словам Медведева, очень важной также является поддержка всех, кто живет на территории новых субъектов страны.

«Жизнь там сложная, масса проблем, я уж не говорю о рисках, поэтому партия должна уделять новым территориям особое повышенное внимание», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня Медведев на встрече с главами регионов — кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии заявил, что участников специальной военной операции необходимо привлекать в общественно-политическую жизнь страны.

Он подчеркнул, что проявившие себя на фронте участники спецоперации являются кадровым потенциалом для партии. Он также отметил важность оказания помощи участникам СВО и членам их семей от лица ЕР.

Медведев в декабре 2023 года на встрече со школьниками и студентами заявил, что участники СВО, защищающие Россию, в последствии будут нести в общество новые знания о справедливости.