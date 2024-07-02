Сергиев Посад, Московская область, 2 июля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Новый, более надёжный киот изготовили для иконы Андрея Рублёва «Троица». Не исключено, что позже к ней допустят паломников, сообщил 2 июля источник в Троице-Сергиевой лавре.

Михаил Терещенко/ТАСС

Доступ к иконе, находящейся в монастырском комплексе, в настоящее время ограничен. Предназначенная для постоянного хранения «Троицы» витрина уже доставлена в столицу.

«По имеющимся сведениям, она уже в Москве и проходит тестовую проверку на функционирование», — приводит «Вечерняя Москва» слова представителя лавры.

Новый киот обладает повышенной надёжностью, поэтому верующим, вероятно, разрешат прикасаться к святыне, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублёвым, передана Русской православной церкви решением президента Владимира Путина. 22 июня, накануне праздника Святой Троицы, икону доставили из храма Христа Спасителя в Сергиев Посад. Образ поместили в специально изготовленный стационарный киот и торжественно установили в иконостасе Троицкого собора. Внёс икону в храм патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал возвращение святыни великим историческим событием и объявил 22 июня Днём принесения «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру.

Путин 26 июня приехал в Троице-Сергиеву лавру и посетил Троицкий собор, где его встретил патриарх Кирилл. Президент поклонился в храме двум реликвиям: мощам основателя монастыря Сергия Радонежского и иконе «Троица».