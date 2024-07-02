Москва, 2 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Автор памятника героям Куликовской битвы Юрий Кондрашов скончался в реанимации 27 июня, куда он попал после нападения пьяной компании, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

23 июня 55-летний Юрий Кондрашов возвращался домой через сквер «Дивизии народного ополчения» на Новопесчанной улице в Москве. Он сделал замечание пьяной компании и попросил вести себя потише, в результате завязался конфликт.

«29-летний Кирилл Кулаев ударил Кондрашова по лицу из-за чего тот упал, ударился головой об асфальт и получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего на Кирилла Кулаева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил источник.

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На всю компанию составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). А 29-летнего Кирилла Кулаева задержали и отправили в СИЗО, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Прохожие вызвали скорую помощь скульптору. Он был госпитализирован в ГБУЗ ГКБ им С. П. Боткина в реанимацию. У него диагностировали ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Врачи боролись за его жизнь, но 27 июня в 21:30 он скончался.