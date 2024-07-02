Варшава, 2 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Руководство Германии готово оказывать поддержку польским жертвам нацистов, однако позиция Берлина по выплатам репараций полякам неизменна. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

TASS /EPA Олаф Шольц

2 июля Шольц приехал в Варшаву на польско-немецкие межправительственные консультации с пакетом предложений относительно компенсации польским жертвам Второй мировой войны.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском Шольц отметил, что немцы осознают ответственность за миллионы жертв оккупации и тяжесть своей вины в преступлениях нацистов.

«Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как можем улучшить ситуацию», — добавил Шольц.

Ранее МИД Польши заявил о создании парламентской группы по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причинённого во время Второй мировой войны, от России и Германии.

Как сообщало ИА Регнум, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок оценил шансы Польши получить репарации от России. Историк назвал сотрясанием воздуха идею Польши и отметил, что этот вопрос был закрыт ещё в 1953 году.