Минск, 2 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 2 июля прибыл в Минск для участия в Совете министров обороны стран СНГ.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Министр обороны России Андрей Белоусов

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Минск (Республика Беларусь) с рабочим визитом, где примет участие в заседании Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ)», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В министерстве также отметили, что в заседании СМО СНГ предусматривается участие военных делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что в ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества стран СНГ, в том числе вопросы совершенствования совместных систем военного назначения, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ на 2025 год.

Кроме того, Белоусов примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая в Алма-Ате состоялся Совет министров обороны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Министры обороны стран — членов ОДКБ подписали по итогам встречи ряд документов, касающихся оснащения войск передовым вооружением, а также совместной подготовки.

13 мая президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о необходимости в новом политическом цикле уделить больше внимания развитию отношений со странами СНГ. Президент отметил, что эта тема будет приоритетной для России во внешней сфере.