Новосибирск, 2 июля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Собака породы хаски покусала шестилетнего мальчика, проезжавшего мимо неё на самокате. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Днём 24 июня 2024 года собака породы хаски напала на малолетнего мальчика, который ехал на самокате на придомовой территории многоквартирного дома в Ленинском районе города Новосибирска и покусала его», — говорится в сообщении.

Следователи и прокуратура организовали проведение проверки, чтобы установить все причины и условия инцидента. Надзорный орган сообщил, что несчастный случай произошёл на детской площадке.

Также в ходе проверки выяснилось, что у собаки имеется владелец. Прокуратура даст оценку поведению хозяина питомца на предмет соблюдения правил содержания животного и обращения с ним.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня бродячая собака напала на 80-летнюю пенсионерку в Волгограде. В ходе инцидента пожилая женщина получила укушенные раны ноги и попала в больницу.

Ранее в Забайкальском крае стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который отдыхал в детском лагере. В результате произошедшего ребёнок был госпитализирован с тяжёлыми травмами. После инцидента региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.