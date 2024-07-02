Москва, 2 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Правительство России с учётом замечаний поддержало законопроект, который позволяет направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону специальной военной операции по упрощённой процедуре. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

РИА Новости/Виталий Аньков

Согласно действующему законодательству, конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению.

По словам Хинштейна, на складах Министерства внутренних дел и Росгвардии в настоящее время скопилось более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия, 70 тыс. из них подлежит уничтожению.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла положительное заключение на инициативу Госдумы, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая занимавший на тот момент пост секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что изъятое и подлежащее утилизации огнестрельное оружие будут передавать на нужды спецоперации. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий такую возможность.

Речь идёт об оружии и боеприпасах к нему, которые изъяли, конфисковали или добровольно сдали собственники на уничтожение. То же самое относится и к оружию, сданному владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованному ими более года.