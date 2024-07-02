Санкт-Петербург, 2 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за грозы и ураганного ветра погибли три человека, ещё несколько пострадали. Об этом сообщило ГУ МЧС России по области.

ТАСС

Так, погибшей оказалась 36-летняя женщина, на которую упало дерево. Несчастный случай произошёл в Московском районе города.

«В результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, 14, корп. 4 погибла женщина. Также пострадали ребёнок и женщина», — следует из сообщения МЧС.

Другой жертвой грозы стал рабочий одной из стройплощадок в коттеджном посёлке Новое Токсово. 26-летнего гражданина Таджикистана насмерть придавило упавшей от ветра берёзой.

Как сообщало ИА Регнум, ещё одним погибшим из-за последствий шторма стал 11-летний мальчик. Ураганный ветер уронил на него дерево. На место происшествия приехала скорая. Медики диагностировали у ребёнка ушиб мозга, травмы внутренних органов и переломы черепа, из-за которых он не смог прийти в сознание и умер.

Также из-за грозы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пострадали шесть человек, а также было разбито 36 машин, повалено 125 деревьев, сорвано 16 крыш. На территории стройплощадки на проспекте Большевиков в результате шторма упал башенный кран.

В этот же день в Московской области из-за обрушившегося на регион урагана пострадала женщина, а в шести городских округах Подмосковья произошло отключение электроснабжения.