Москва, 2 июля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. При реформировании российского образования следует учитывать и полезные наработки существующей системы. Такое мнение 2 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя возможное рассмотрение депутатами Госдумы законопроекта о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению политолога, не стоит отказываться от всего, что связано с Западом, ведь там есть немало полезных наработок, которые можно и нужно использовать. За время господства болонской системы образования фактически была выкорчевана воспитательная функция школы, и это неправильно. В России начали исправлять эту ситуацию, но процесс нужно отладить так, чтобы он был естественным и не работал на показ, подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что в школах упал уровень подготовки учеников. Многие родители вынуждены прибегать к услугам репетиторов, а учителя, которых загрузили бюрократической работой, фактически перестали учить, так как большую часть своего рабочего времени они вынуждены заполнять всевозможные отчёты. Кот назвал данный путь тупиковым, он добавил, что сейчас в школах ребёнка готовят только к тестированию, что недопустимо, поскольку это не учит школьников мыслить.

«Однако нельзя сказать, что ЕГЭ — это плохо. Объективно система ЕГЭ хороша тем, что ребёнок, получив определённый набор баллов, может поступить фактически в любой вуз страны благодаря своим знаниям. И в этом большой плюс, который бы не хотелось терять», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что не встречал детей, которые сдали бы ЕГЭ на 90 или 100 баллов и были бы неучами. Он предложил совместить ЕГЭ с опытом образования, который накопила Россия на протяжении нескольких столетий. Нужно сделать гармоничную систему оценивания знаний, в которой наряду с ЕГЭ будут экзамены, уточнил эксперт.

По его мнению, полностью отказываться от ЕГЭ как от возможности для ребёнка поступить в любой вуз страны не стоит. Автоматизация этого процесса позволяет исключить многое в коррупционной составляющей вузов, уточнил он.

«Стоит обратить серьёзное внимание на советскую систему образования и систему образования Российской Империи. Именно эти системы воспитали таких великих учёных, как Лихачёв, Королёв, Пирогов и Менделеев. Хочется, чтобы Россия взяла эти наработки и начала работать с ними. И в этом ЕГЭ может стать очень неплохим подспорьем, поскольку это окно возможностей для ребёнка», — считает эксперт.

Он выразил надежду на то, что российские законодатели с умом сохранят лучшее, приумножат его за счёт российских традиционных наработок и создадут новое. Это позволит и учителям заниматься учёбой, а не бумажками, и ученикам хорошо учиться в школах, не прибегая к услугам репетиторов. А самое главное — это даст возможность русской науке вновь вернуться за парту, с которой начинаются все великие учёные, подчеркнул Кот.

Как передавало ИА Регнум, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») сообщила, что депутаты Государственной думы могут рассмотреть законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов уже в октябре.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Отмечается, что полученные ранее результаты ЕГЭ будут действовать четыре года для принятия вузами в качестве вступительных испытаний.

Разработчики инициативы указали в пояснительной записке к законопроекту, что из-за ЕГЭ увеличилось число суицидов среди подростков. Также они отметили большие расходы государства на организацию и проведение единого экзамена.

6 июня депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить проведение ЕГЭ в школах. По их мнению, содержание экзаменов зачастую не соответствует школьной программе и для подготовки родители вынуждены нанимать репетиторов. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Так, на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. Наряду с проблемами есть и плюсы: молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны, напомнил президент.