Саратов, 2 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. «ФосАгро» открыла интерактивную обучающую территорию «Лаборатория безопасности» в городе Балакове Саратовской области. Проект реализуется вместе с главным управлением МВД России по Саратовской области и движением «Юный друг полиции» (ЮДП). В лаборатории детей и подростков будут обучать поведению в реальной жизни и онлайн-пространстве, противостоять кибербуллингу и дистанционному мошенничеству. «Лаборатория безопасности» — часть масштабного проекта «Агенты безопасности», который «ФосАгро» реализует во всех городах своего присутствия. Обучающие алгоритмы разработаны на основе современных мультимедийных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«В 2020 году сотрудники корпоративного интерактивно-познавательного центра «Зелёная планета» совместно с дирекцией по экономической безопасности компании «ФосАгро» дали старт проекту, нацеленному на повышение информированности и защищенности сотрудников и членов их семей, прежде всего детей, от потенциальных угроз современной жизни, — рассказала директор интерактивно-образовательного центра «ФосАгро» Юлия Бондаренко. — Были организованы совместные с сотрудниками МВД мастер-классы, лекции, конкурсы для детей заводчан, череповецких школьников, их родителей. А затем проект «Агенты безопасности» пришел в Кировск, Волхов и Балаково».

Как сообщила Бондаренко, в Саратовской области проект «Агенты безопасности» реализуется уже два года. За это время более двух тысяч детей и подростков приняли участие в выездных мероприятиях с участием пожарных, следователей, дорожных инспекторов, кинологов. Открытие «Лаборатории безопасности» стало новым этапом в развитии этого взаимодействия.

«Уверен, что детям очень понравится в этом современном пространстве, — заявил заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Ростислав Лесников. — Обучение детей навыкам безопасного поведения в повседневной жизни и онлайн-пространстве, формирование привычек здорового образа жизни работает эффективно».