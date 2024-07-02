«ФосАгро» открыла «Лабораторию безопасности» для балаковских школьников
Саратов, 2 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. «ФосАгро» открыла интерактивную обучающую территорию «Лаборатория безопасности» в городе Балакове Саратовской области. Проект реализуется вместе с главным управлением МВД России по Саратовской области и движением «Юный друг полиции» (ЮДП). В лаборатории детей и подростков будут обучать поведению в реальной жизни и онлайн-пространстве, противостоять кибербуллингу и дистанционному мошенничеству. «Лаборатория безопасности» — часть масштабного проекта «Агенты безопасности», который «ФосАгро» реализует во всех городах своего присутствия. Обучающие алгоритмы разработаны на основе современных мультимедийных технологий.
«В 2020 году сотрудники корпоративного интерактивно-познавательного центра «Зелёная планета» совместно с дирекцией по экономической безопасности компании «ФосАгро» дали старт проекту, нацеленному на повышение информированности и защищенности сотрудников и членов их семей, прежде всего детей, от потенциальных угроз современной жизни, — рассказала директор интерактивно-образовательного центра «ФосАгро» Юлия Бондаренко. — Были организованы совместные с сотрудниками МВД мастер-классы, лекции, конкурсы для детей заводчан, череповецких школьников, их родителей. А затем проект «Агенты безопасности» пришел в Кировск, Волхов и Балаково».
Как сообщила Бондаренко, в Саратовской области проект «Агенты безопасности» реализуется уже два года. За это время более двух тысяч детей и подростков приняли участие в выездных мероприятиях с участием пожарных, следователей, дорожных инспекторов, кинологов. Открытие «Лаборатории безопасности» стало новым этапом в развитии этого взаимодействия.
«Уверен, что детям очень понравится в этом современном пространстве, — заявил заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Ростислав Лесников. — Обучение детей навыкам безопасного поведения в повседневной жизни и онлайн-пространстве, формирование привычек здорового образа жизни работает эффективно».