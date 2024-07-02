Москва, 2 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Самолёт Airbus А320 из Самары благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после сигнала об аварийной посадке из-за возможного разрушения пневматики шасси, сообщили 2 июля экстренные службы.

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS

Собеседник «РИА Новости» 2 июля информировал, что в аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара — Москва, у экипажа воздушного судна возникло подозрение на разрушение пневматики колёс шасси.

«В 14:24 самолёт сел в штатном режиме», — сказали в экстренных службах.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня пассажирский самолёт, прибывший из Тобольска в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), никто не пострадал. В аэропорту временно вводили ограничения на приём самолётов, отправив их на запасные площадки, вскоре воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.

28 июня пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Тюмень, совершил незапланированную посадку в Челябинске. Причиной для этого стала нехватка топлива. Пребывание борта на промежуточном аэродроме продлилось более шести часов.