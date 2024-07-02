Москва, 2 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Платформа «ВКонтакте» запустила собственное медиа о событиях в мире спорта «VK Спорт».

Иван Шилов ИА Регнум

Она объединила паблики «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте» в единое сообщество. В новом медиа представлены не только новости из мира спорта, но и тематические спецпроекты, эксклюзивные события и уникальный спортивный контент.

Креативным редактором «VK Спорт» стал российский спортивный журналист и блогер Иван Карпов, который известен благодаря работе в ведущих российских спортивных СМИ.

Также журналист будет вести авторскую колонку, где он планирует освещать главные события российского и зарубежного футбола.

«У «ВКонтакте» огромный ресурс для развития собственного СМИ, и это открывает большие возможности для продвижения моих идей. Уверен, с помощью неравнодушной к спорту аудитории и при должном усердии от нашей редакции — у VK все получится», — отметил Карпов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня компания VK открыла приём заявок на гранты для блогеров и культурных учреждений, которые заинтересованы в продвижении digital-контента.

Ранее VK представила порталы, соединяющие молодёжные столицы России. При помощи этих мультимедийных инсталляций жители девяти городов смогут виртуально пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами, а также посетить выступления музыкальных коллективов и звёзд.