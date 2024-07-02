Два человека пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве
Москва, 2 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Москве при взрыве баллона на крыше автобуса пострадало два человека. Об этом сообщили и в Госавтоинспекции столицы.
«В связи с инцидентом на севере столице перекрыто движение на Ижорском проезде. В результате происшествия пострадало два человека», — говорится в Telegram-канале столичной ГАИ.
На месте происшествия работают оперативные службы Москвы, уточнили в ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, 1 июля городской пассажирский автобус врезался в остановку и сбил двух человек в Бийске. Отмечалось, что в автобусе находились пять пассажиров, они не пострадали. Двух пешеходов, находившихся на остановке, доставили в больницу с травмами. В пресс-центре МЧС уточняли, что пострадавшие — мужчина и 17-летняя девушка.