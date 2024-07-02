Москва, 2 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Москве при взрыве баллона на крыше автобуса пострадало два человека. Об этом сообщили и в Госавтоинспекции столицы.

Соцсети

«В связи с инцидентом на севере столице перекрыто движение на Ижорском проезде. В результате происшествия пострадало два человека», — говорится в Telegram-канале столичной ГАИ.

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На месте происшествия работают оперативные службы Москвы, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля городской пассажирский автобус врезался в остановку и сбил двух человек в Бийске. Отмечалось, что в автобусе находились пять пассажиров, они не пострадали. Двух пешеходов, находившихся на остановке, доставили в больницу с травмами. В пресс-центре МЧС уточняли, что пострадавшие — мужчина и 17-летняя девушка.