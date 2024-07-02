Москва, 2 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Сергея Лёвкина от должности главы департамента градостроительной политики. Его место займёт Владислав Овчинский, следует из указов и распоряжений мэра, опубликованных 2 июля.

Павел Бедняков/РИА Новости Владислав Овчинский

Лёвкин по его инициативе освобождён от замещаемой должности руководителя департамента градостроительной политики, говорится в распоряжении Собянина. Он занимал этот пост с декабря 2010 года.

На место руководителя департамента градостроительной политики Собянин назначил Владислава Овчинского, одновременно освободив его от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики. Овчинский назначен на срок полномочий мэра Москвы, говорится в указе.

Возглавлять департамент инвестиционной и промышленной политики вместо Овчинского будет его заместитель Анатолий Гарбузов, указано в третьем документе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Собянин назначил Марию Багрееву своим заместителем с сохранением за ней должности руководителя департамента экономической политики и развития города. В тот же день мэр Москвы освободил от должности вице-мэра по строительству Андрея Бочкарёва и назначил на его место Владимира Ефимова.