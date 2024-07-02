Нью-Йорк, США, 2 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию подчёркивает важность связей Москвы и Нью-Дели и является дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, пишет 2 июля агентство Bloomberg.

Александр Демьянчук/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина», — говорится в публикации.

Агентство напомнило, что намеченный на начало июля визит в Москву станет первой зарубежной поездкой Моди после того, как он возглавил правительство в третий раз. Тот факт, что вопреки традиции индийский премьер направится не в соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы или Шри-Ланка, подчеркивает важность связей Москвы и Нью-Дели.

По данным источников Bloomberg, Моди и Путин во время встречи могут обсудить вопросы, касающиеся поставок материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооружёнными силами двух стран, совместной разработки истребителя пятого поколения и партнёрства в области атомной энергетики.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков информировал, что Москва и Нью-Дели чуть позже объявят о датах визита в Россию премьер-министра Моди. Он подтвердил, что визит находится в финальной стадии подготовки.

Газета The Tribune сообщила, что визит премьера Индии в Россию планируется 8 июля. По информации издания, он будет однодневным. Издание подчеркнуло, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнёрские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.

В Индии с 19 апреля по 1 июня прошли парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании приняли участие около 968 миллионов человек. Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией Моди по итогам выборов получил более половины мест в нижней палате парламента.

9 июня Нарендра Моди принёс присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии.