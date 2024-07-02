Москва, 2 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Кремлю нечего сообщить о возможных переговорах Сирии и Турции, которые якобы планируется провести в Багдаде, заявил на брифинге 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Пока нам нечего сообщить на этот счёт вам», — сказал он.

Ранее правительственный источник газеты Al Watan допустил такую встречу. По данным издания, Дамаск попросил присутствовать за столом переговоров также Москву и Багдад.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на сирийской авиабазе «Хмеймим», находящейся в ведении РФ. Турецкая газета Aydınlık отмечала, что переговоры состоялись на следующий день после встречи президента России Владимира Путина и главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москве.

В начале месяца министр обороны Турции Яшар Гюлер допустил, что власти могут рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если убедятся в безопасности границ. Кроме того, по словам Гюлера, Турция готова оказать Сирии поддержку в вопросе принятия всеобъемлющей конституции, проведения выборов и нормализации отношений.

Отношения Сирии и Турции были разорваны в марте 2012 года после того, как Анкара оказала поддержку в конфликте вооружённым формированиям сирийской оппозиции, которые базируются в провинции Идлиб.