Москва, 2 июля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В России будет разработана программа подготовки управленческих кадров для дружественных стран, в том числе африканских и азиатских. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном 2 июля на сайте Кремля.

Павел Бедняков/РИА Новости

В частности, по поручению главы государства правительство, Агентство стратегических инициатив (АСИ), «Россия — страна возможностей», Российская академия народного хозяйства и госслужбы вместе с ведущими научными и образовательными организациями должны обеспечить разработку и реализацию программы подготовки управленческих кадров, направленной на распространение в дружественных иностранных государствах, в том числе расположенных в Азии и Африке, лучших российских практик в различных сферах деятельности.

Доклад по этому вопросу президент будет ждать до 1 октября, далее — один раз в полгода.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года Путин поручил разработать «дорожную карту» по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий. Ответственными за выполнение поручения указаны правительство РФ и Агентство стратегических инициатив. Тогда же глава государства поручил правительству, АСИ и властям Москвы проработать идею масштабного мероприятия, которое помогло бы продвигать отечественную продукцию через иностранных блогеров.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля президент заявил, что Россия и дальше будет создавать логистическую систему с партнёрами из дружественных стран. По его словам, Россия намерена строить безопасные и независимые логистические коридоры и финансовую систему вместе с дружественными странами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин до этого уточнял, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%. По его мнению, роль пытающихся сдерживать РФ станет минимальной.