Москва, 2 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Москва и Нью-Дели чуть позже объявят о датах визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил 2 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Мы объявим — по договоренности с нашими индийскими друзьями — чуть позже этот визит официально, я лишь ещё раз вам могу подтвердить, что визит находится в финальной стадии подготовки», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, визит Моди в Москву является «очень важным», лидеры двух стран обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности, а также торгово-экономическое взаимодействие.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле ведут активную подготовку к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

Газета The Tribune сообщила, что визит премьера Индии в Россию планируется 8 июля. По информации издания, он будет однодневным. Издание подчеркнуло, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнёрские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.