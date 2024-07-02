Варшава, 2 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Варшаву на польско-немецкие межправительственные консультации с пакетом предложений относительно компенсации польским жертвам Второй мировой войны. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск

Оно отметило, что на грядущем мероприятии будут затронуты «вопросы ЕС, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках Веймарского треугольника, а также репарации».

По данным издания, Берлин готов направить на это несколько сотен миллионов евро. Также было отмечено, что средства для выплаты компенсаций живым жертвам немецких репрессий во время оккупации будут перечислены Польско-немецким фондом примирения, который ранее занимался выплатами бывшим подневольным работникам. При этом такая поддержка коснётся примерно 50 тысяч человек.

Спустя шесть лет власти Польши и Германии решили возобновить польско-немецкие межправительственные консультации. Предыдущее мероприятие состоялось в 2018 году.

Ранее МИД Польши заявил о создании парламентской группы по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причинённого во время Второй мировой войны, от России и Германии.

Как сообщало ИА Регнум, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок оценил шансы Польши получить репарации от России. Историк назвал сотрясанием воздуха идею Польши и отметил, что этот вопрос был закрыт ещё в 1953 году.