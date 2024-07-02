Москва, 2 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Север» за сутки отразили две контратаки спецназа и морпехов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил 2 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

Он уточнил, что бои в зоне ответственности группировки шли в районе населённых пунктов Чумаково и Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны.

«Также за сутки отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты», — заявил Конашенков.

ВСУ потеряли до 70 бойцов, боевую бронированную машину, три автомобиля, немецкую самоходку Panzerhaubitze-2000, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков заявил, что ВСУ за сутки потеряли в боях с группировкой «Север» до 320 бойцов. Бои шли в Харьковской области у города Волчанска, сёл Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы. Кроме того, ВС России отразили две атаки украинских штурмовиков.