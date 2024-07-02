Киев, 2 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Оппозиционный казахстанский блогер Айдос Садыков умер в реанимации после совершенного на него покушения, сообщила 2 июля его супруга Наталья Садыкова.

youtube.com Айдос Садыков

«Айдос Садыков ушёл от нас сегодня в 03:00 по Киеву. Тринадцать дней он боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она отметила, что Садыков отдал свою жизнь за Казахстан, приняв мученическую смерть от рук киллеров.

Как передавало ИА Регнум, ЧП случилось возле станции метро «Политехнический институт» в Киеве 18 июня. Мужчина выстрелил в Садыкова, тяжело его ранил и скрылся. В момент покушения оппозиционер находился с женой в автомобиле, припаркованном на улице Ярмолы.

Генеральная прокуратура Казахстана 22 июня информировала, что один из подозреваемых — Алтай Жаканбаев — сдался полиции. Его задержали и допросили. Второго участника покушения Мейрама Каратаева продолжают разыскивать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя инцидент, сообщил, что поручил направить официальные запросы по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов. Он добавил, что казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.