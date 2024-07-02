Москва, 2 июля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Военные ВСУ пытались защитить истребители Су-27 на аэродроме в Миргороде с помощью нарисованных силуэтов самолётов, пишет Telegram-канал «Военное обозрение».

Telegram-канал «Военное обозрение»

Так, военные блогеры обратили внимание на силуэты истребителей, которые были нарисованы военными на стоянках аэродрома для отвлечения внимания.

«Впрочем, это не спасло», — отметил канал.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в Министерстве обороны РФ заявили, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

27 июня в Минобороны доложили, что российские военные нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины, на которой планировали размещать самолёты западных стран.

В свою очередь бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в соцсетях, что результатом удара российских военных стали «определённые потери».