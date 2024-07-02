Москва, 2 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Задолженность бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов, сообщили 2 июля в ведомстве.

Антон Новодережкин/ТАСС Хабиб Нурмагомедов

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов», — сообщили в ФНС.

Там отметили, что это было подтверждено решением по результатам выездной налоговой проверки, завершившейся в 2023 году. Также сообщается, что доначисленная сумма в рамках выездной проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, которые были получена из-за рубежа с 2019 по 2021 год.

«23 апреля решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — подчеркнули в ФНС.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля сообщалось, что Федеральная налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова, поскольку за спортсменом якобы числится долг в размере 297 млн рублей.

По данным ФНС, финансовые счета за рубежом имеют порядка 539,1 тысячи налоговых резидентов России. Для получения данных о владельцах зарубежных счетов ФНС использует ежегодный автоматический обмен информацией с другими странами. По словам представителей службы, процесс стал более сложным за последние два года.

В 2023 году ФНС получила сведения о 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов, это на 164% превысило показатели предыдущего года. На физические лица приходится более 99% открытых счетов.