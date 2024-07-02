В Британии назвали российскую подлодку на Кубе «грозным» сигналом Западу
Daily Express: Путин послал «грозный» сигнал Западу, отправив подлодку на Кубу
Лондон, 2 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин послал Западу «грозный» сигнал, отправив ядерную подводную лодку «Казань» на Кубу, заявил эксперт по обороне Иэн Баллантайн, слова которого приводит британский таблоид Daily Express.
«Недавнее развёртывание Владимиром Путиным «грозной» атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что не стоит недооценивать российскую военно-морскую мощь», — сказал Баллантайн.
По его словам, Соединённые Штаты и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех пор, как атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» покинули базы в Арктике.
Эксперт также отметил, что Путин таким образом намерен использовать свой флот как мощный глобальный политический и военный инструмент.
Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота, в который вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».
По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества. 11 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. 17 июня российская корабельная ударная группа покинула Гавану.
По данным телеканала CBS News, США, со своей стороны, направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. В министерстве Революционных вооружённых сил Кубы подчёркивали, что на всех российских судах отсутствует ядерное оружие.