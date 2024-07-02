Лондон, 2 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин послал Западу «грозный» сигнал, отправив ядерную подводную лодку «Казань» на Кубу, заявил эксперт по обороне Иэн Баллантайн, слова которого приводит британский таблоид Daily Express.

ресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Атомная подводная лодка «Казань»

«Недавнее развёртывание Владимиром Путиным «грозной» атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что не стоит недооценивать российскую военно-морскую мощь», — сказал Баллантайн.

По его словам, Соединённые Штаты и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех пор, как атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» покинули базы в Арктике.

Эксперт также отметил, что Путин таким образом намерен использовать свой флот как мощный глобальный политический и военный инструмент.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота, в который вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества. 11 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. 17 июня российская корабельная ударная группа покинула Гавану.

По данным телеканала CBS News, США, со своей стороны, направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. В министерстве Революционных вооружённых сил Кубы подчёркивали, что на всех российских судах отсутствует ядерное оружие.