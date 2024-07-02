Москва, 2 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции (РОС). Об этом 2 июля сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов

Отмечается, что под документом также поставили подписи 19 генеральных директоров предприятий, входящих в основную кооперацию.

График включает в себя работы по проектированию и производству модулей станции, обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, созданию объектов наземной космической инфраструктуры и ракет-носителей, а также работу научных институтов отрасли по сопровождению проекта.

«Развёртывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2030 года планируется создать ядро станции из выводимых на орбиту четырёх модулей: научно-энергетического, шлюзового, универсального узлового и базового. На втором этапе, в период с 2031 по 2033 годы, планируется расширение станции путём стыковки двух целевых модулей. Также были подписаны госконтракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблём и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Создание Российской орбитальной станции позволит повысить конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов, обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учётом прекращения участия России в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на российском сегменте МКС в силу технологических ограничений и условий международных соглашений. Станция будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам.

В октябре 2023 года российский лидер поручил разработать национальный проект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.

Глава государства 26 октября 2023 года заявил, что в России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов.

К Международной космической станции 1 июня пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-27». Корабль доставил на станцию 2504 кг грузов. На МКС прибыло 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции и подарки российским космонавтам.

Также корабль привёз космонавтам одежду, продукты питания, лекарства, санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки массой 754 кг, питьевую воду для космонавтов (420 кг), 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.

Космонавты получили гиперспектрометр для съёмки поверхности Земли в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган». Прибор установят на иллюминаторе внутри служебного модуля «Звезда» для решения задач в интересах экологии, сельского, лесного и водного хозяйств, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.