Вашингтон, 2 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Российские подлодки появлялись у британских берегов дважды за последние два года, вынудив Великобританию принять меры для защиты своих вод. Об этом пишет 2 июля Bloomberg со ссылкой на источники.

Павел Львов/РИА Новости

В первый раз субмарины класса Kilo заметили в акватории Ирландского моря в 2022 году, во второй раз — совсем недавно. Перемещения подводных лодок отличались от тех, что прежде наблюдали британские военные, говорится в материале.

«Этот беспрецедентный шаг Кремля заставил британских военных принять меры для защиты британских и ирландских вод», — отмечает издание.

Собеседники агентства уточнили, что власти США знали о манёврах российских субмарин. Британское оборонное ведомство отказалось комментировать ситуацию. В минобороны Ирландии заявили, что «усиленное морское патрулирование» проводится вблизи энергетической инфраструктуры в Ирландском море.

В 2023 году ирландские СМИ сообщали о «преследовании» британскими военными российской подлодки за пределами гавани Корк на юго-западе страны. В июне появились сообщения о российской подлодке, замеченной у берегов Шотландии и отправившейся к Кубе, напомнило издание.

К классу «Кило» в НАТО относят два проекта российских подводных лодок: 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка».

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота, в который вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Перед этим корабли отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике.

США бросили значительные ресурсы армии и военно-морских сил на поиски прибывшей в регион субмарины «Казань». Эксперт по обороне Иэн Баллантайн назвал появление этой подлодки на Кубе «грозным» сигналом, который президент России Владимир Путин послал Западу.

Позже в Британии назвали огромной угрозой для НАТО новейшую российскую атомную подлодку «Архангельск» проекта 885М. Отмечалось, что натовские военные не смогут обнаружить бесшумную субмарину с крылатыми ракетами.