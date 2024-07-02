Москва, 2 июля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября текущего года утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года. Об этом говорится в Перечне поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«С учётом ранее данных поручений утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года и план мероприятий по ее реализации, обеспечив синхронизацию решений о финансировании указанных мероприятий с национальными проектами и документами стратегического планирования, в том числе федеральными отраслевыми стратегиями, стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации», — сказано в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения — 1 сентября 2024 г. Ответственным указан премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл 6 марта в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития юга России и Приазовья — Крыма, Севастополя, Кубани, Ростовской области, Адыгеи, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины. Были освещены экономические, жилищные, транспортные и экологические вопросы. В частности, Путин предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей.

В свою очередь правительство определило агломерации для развития Азово-Черноморского кластера, сообщил 6 марта на совещании по развитию юга России и Приазовья вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в девяти регионах, включая четыре новых территории, определили 12 агломераций, 28 крупнейших и значимых городов. Речь о 10,3 миллиона проживающих там граждан и 14 млн посещающих эти регионы туристов.