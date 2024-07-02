Москва, 2 июля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие продвижению за рубежом отечественных брендов и проектов, сообщает пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) глава государства поручил «оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности».

Участвовать в этой работе будут правительство, исполнительные органы субъектов РФ и заинтересованные организации. Ответственной за выполнение поручения назначена гендиректор АСИ Светлана Чупшева. До 30 декабря она представит президенту соответствующий доклад.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин поручил проработать идею масштабного мероприятия, которое помогло бы продвигать отечественную продукцию через иностранных блогеров. Об этом говорилось в перечне поручений главы государства, опубликованных в апреле.

Выступая в том же месяце на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что нужно поддерживать приобретение или создание отечественными компаниями инфраструктуры за рубежом. Он также подчеркнул, что Россия не собирается абсолютно всё производить у себя, но вместе с тем поставлена задача по наращиванию выпуска товаров и услуг на собственной технологической базе.