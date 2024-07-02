Санкт-Петербург, 2 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик погиб после падения дерева из-за урагана, передаёт 2 июля пресс-служба ГУ МВД по городу.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Ночью в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о гибели 11-летнего мальчика, на которого накануне вечером упало дерево», — говорится в сообщении МВД по Санкт-Петербургу.

Трагедия произошла вечером 1 июля в районе дома № 77 по проспекту Шаумяна. На место приехала скорая, медики доставили пострадавшего в больницу в крайне тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали ушиб мозга, травмы внутренних органов и переломы черепа. Мальчик не смог прийти в сознание и умер.

В городской прокуратуре заявили, что по факту происшествия будет выполнена проверка исполнения законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания городских насаждений. При наличии оснований будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

11-летний ребёнок стал второй жертвой урагана, обрушившегося на Северную столицу. Ранее сообщалось о гибели женщины, на которую упало дерево на проспекте Юрия Гагарина. Ещё шесть человек пострадали. Также к этому моменту известно, что 36 машин разбито, повалено 125 деревьев, сорвано 16 крыш. Кроме того, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что районные администрации и службы находятся в контакте с пострадавшими. Им в обязательном порядке будет оказана материальная помощь, добавил он. Также градоначальник попросил глав районов держать на личном контроле ситуации с пострадавшими и оперативно реагировать на их запросы.

Как передавало ИА Регнум, на севере Москвы 20 июня из-за упавшего дерева во время урагана «Эдгар» погиб мужчина. По факту гибели организована доследственная проверка.

В этот же день в Московской области из-за обрушившегося на регион урагана пострадала одна женщина, повалено 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей. Кроме того, из-за разгула стихии произошло отключение электроснабжения в шести городских округах Подмосковья.