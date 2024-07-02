Таллин, 2 июля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Посольство России в Таллине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Эстонии с призывом остановить перенос захоронений советских воинов в стране. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале.

Вадим Анцупов/Sputnik/РИА Новости

Посольство выразило решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в посёлке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними.

Отмечается, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 года в этом месте произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны. При освобождении острова от немецко-фашистских захватчиков погибли сотни советских воинов, среди которых огромное количество эстоноземельцев.

«Выходит, гробокопатели выкорчёвывают тела своих же предков, ценой собственных жизней подаривших им будущее. При этом поразительна демонстративная забота о памятниках сражавшимся на стороне Гитлера. Взгляните на ухоженный монумент в местечке Сырве, над которым горделиво реет немецкий флаг. Направили в МИД Эстонии ноту Посольства с призывом остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны, и требованием возвратить памятники на их прежние места», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Эстонии выделило 916 тыс. евро на демонтаж и перенос советских памятников. Военные памятники советского времени предполагается «перенести из публичного пространства», поскольку они «угрожают безопасности». В ноябре 2022 года правительство Эстонии упростило правила сноса памятников советского времени.

В 2022 году в Нарве был демонтирован памятник танку Т-34 и ещё шесть военных монументов. В Эстонии было снесено более 50 мемориалов и памятников с советской символикой.

В Латвии 9 Мая возложение цветов на местах, где находились снесённые советские памятники, будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание. Кроме того, запрещено использование символики Великой Отечественной войны (ВОВ), СССР и современной России.

Также полиция предупредила, что 9 Мая в стране будет усилено патрулирование с привлечением для обеспечения общественного порядка батальона специального назначения.

В сентябре 2022 года Резекненская городская дума (восточная Латвия) приняла решение о демонтаже памятника советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Власти заявили, что согласовали предложения по сносу военно-исторического объекта с министерством охраны среды и регионального развития. Бронзовый памятник планировали отправить в Музей оккупации в Риге.

Из-за своего внешнего вида (советский солдат в шинели и каске с автоматом в руках стоит у братской могилы своих товарищей) памятник в народе называют латвийским Алёшей.

В сентябре того же года жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям. Месяц спустя международный комитет по правам человека ООН прислал письмо, в котором рекомендует прервать демонтаж монумента до выяснения всех обстоятельств дела.