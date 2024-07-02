Вашингтон, 2 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 на аэродроме в Миргороде означает для ВСУ критические потери, пишет 2 июля американский журнал Forbes.

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По оценке издания, в тот день «потрёпанные украинские ВВС» понесли одну из самых значительных утрат. Уничтоженные самолёты находились на открытом месте в опасной близости от линии фронта, на что сразу же поспешили указать офицерам ВСУ украинские блогеры.

«Это потери, которые украинцы не могут себе позволить», — говорится в материале.

Отмечено также, что налёт на Миргород — далеко не первая российская атака на уязвимые авиабазы ВСУ за последние месяцы. Ранее ВС России уже уничтожали украинские самолёты прямо на аэродромах в результате ударов по Долгинцево и Миргороду.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты российских ракетных комплексов «Искандер-М» групповым ударом уничтожили пять истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области. Ещё два находившихся на ремонте самолёта были повреждены, заявили 2 июля в Минобороны.

Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал в соцсетях, что результатом удара российских военных стали «определённые потери».

17 июня военкоры сообщали о ракетном ударе ВС России по украинской авиабазе в Миргороде. Отмечалось, что Миргород служит для ВСУ аэродромом подскока. Военная авиация использует такие базы для кратковременной стоянки, пополнения боекомплекта, дозаправки и оперативного обслуживания.

11 июня Минобороны показало кадры уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области боеприпасом «Ланцет». Операторы беспилотников уничтожили вражеский штурмовик прямым попаданием боеприпаса.