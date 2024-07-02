Санкт-Петербург, 2 июля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр театра и кино Владимир Матвеев умер в возрасте 72 лет, сообщила 2 июля пресс-служба Театра имени Ленсовета.

Пресс-служба Театра имени Ленсовета. Владимир Матвеев

«Мы потеряли родного человека. 2 июля на 73-м году жизни умер народный артист России Владимир Михайлович Матвеев», — говорится в некрологе.

Супруга артиста рассказала изданию 78.ru, что ночью у него остановилось сердце. В последнее время, по её словам, Матвеев часто жаловался на боли в груди.

Матвеев служил в театре с 1974 года. Он играл в спектаклях «Старший сын», «Левша», «Укрощение строптивой», «Игроки», «Мать», «Снежная королева» и многих других. Роль Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» принесла артисту высшую петербургскую театральную премию «Золотой софит» (2001), Царскосельскую художественную премию и приз зрительских симпатий петербургского общества «Театрал».

Матвеев снялся в более чем ста фильмах и сериалах, в числе которых «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и другие.