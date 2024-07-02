Вашингтон, 2 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне должен стать убедительным посланием для главы России Владимира Путина. Об этом сообщает американская организация Council on Foreign Relations (CFR).

«Успешный саммит НАТО, как явно верят политики (президента США Джо) Байдена, также пошлёт убедительное послание третьей аудитории: президенту России Владимиру Путину. Все темы, направленные на Украину и на республиканцев США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — сказано в публикации.

Эксперты организации выделили три основные аудитории, на которые рассчитано предстоящее мероприятие. Первая — руководство Украины, недовольные отказом на членство в НАТО, вторая — представители конгресса США, критиковавшие европейские расходы на оборону как слишком низкие. Третьей аудиторией является президент России Владимир Путин, так как российская армия достигла немалых успехов в 2024 году.

Однако организация отметила, что по результатам саммита каждая из этих аудиторий может признать его неудачным, так как республиканцы скорее всего продолжат критиковать действия Байдена, прошения украинской стороны будут не удовлетворены, а Вооружённые силы России продолжат военные действия.

Также организация отметила, что из-за беспокойства о возможном втором президентстве Дональда Трампа, ответственность за координацию поставок оружия Украине будет передана самому альянсу.

Как передавало ИА Регнум саммит НАТО в Вашингтоне пойдет с пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года. Он посвящён 75-летию альянса. На прошлогоднем мероприятии НАТО в Вильнюсе Киев выразил желание получить официальное приглашение в НАТО, однако Байден отметил, что на его взгляд Украина сейчас не готова к членству в НАТО.

Ранее во время встречи с руководством Министерства иностранных дел президент Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

Ранее президент РФ неоднократно отмечал, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Он подчеркнул, что Киев сам прервал диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона.