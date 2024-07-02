Екатеринбург, 2 июля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в 16-этажном жилом доме на Рощинской улице в Екатеринбурге, сообщает 2 июля пресс-центр управления МЧС по Свердловской области.

Кадр из видео

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:30 по местному времени (09:30 мск). К моменту прибытия пожарных горели два балкона на девятом и десятом этажах.

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«До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей», — отметили в МЧС.

Площадь пожара уточняется, информации о пострадавших нет. На месте работают 24 человека и восемь единиц спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля вспыхнул пожар в одной из аудиторий Владивостокского государственного университета (ВВГУ). Из здания эвакуировали около 450 человек, пострадавших не было.