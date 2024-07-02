Москва, 2 июля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу украинского МИД Павла Климкина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

TASS /Ukrinform via ZUMA Wire Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу, каждому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Отмечается, что Гройсман и Климкин обвиняются в применении запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). МВД объявило обвиняемых в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Басманный суд заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции страны Павла Петренко, их объявили в международный розыск. Украинских министров обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).

8 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», экс-кандидата в президенты, Юлию Тимошенко. При этом в карточке ведомства не уточняется, о какой статье идёт речь.