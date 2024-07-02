Москва, 2 июля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Правительство России в целом поддержало инициативу, запрещающую банкам повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам, в одностороннем порядке. Об этом говорится в официальном отзыве правительства, пишет 2 июля «Парламентская газета».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В правительстве поддержали проект закона при условии его доработки с учётом указанного замечания», — отмечает издание.

Документ предложено доработать, в том числе предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в индивидуальные условия уже подписанного соглашения. Лимит кредитования входит в число условий договора о займе, отметили в правительстве.

Автор инициативы — сенатор Айрат Гибатдинов. Предполагается, что банкам запретят включать в договор о займе условия, позволяющие увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом. Это означает, что банки не смогут увеличивать кредитный лимит в одностороннем порядке.

В пояснительной записке к документу Гибатдинов указал на увеличение в России доли граждан с пятью и более кредитами, а также на рост задолженности по кредитным картам. Он отметил, что увеличение размера кредита вгоняет граждан в долговую яму. Если такая опция предусмотрена договором, банки, по его словам, фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 26 февраля.