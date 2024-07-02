Киев, 2 июля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским установление мира и вопросы двусторонних отношений. Об этом 2 июля сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан во вторник утром прибыл в Киев, где проведёт переговоры с Зеленским», — цитирует его агентство MTI.

Он добавил, что важнейшей темой переговоров станет «возможность установления мира». Кроме того, Орбан намерен обсудить «актуальные вопросы венгерско-украинских отношений».

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза на период до 31 декабря 2024 года.

Ранее Виктор Орбан заявил, что участие и большее втягивание стран Евросоюза в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Наоборот, по мнению политика, Европа находится в кризисе, поскольку наблюдается динамика снижения её экономического веса и конкурентоспособности континента в целом. Также Орбан подчеркнул, что одним из приоритетов Венгрии на время её председательства в Совете ЕС является завершение украинского конфликта.