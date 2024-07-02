Луганск, 2 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Украинские военные оборудовали новые артиллерийские позиции в районе посёлка Белогоровка, чтобы иметь возможность обстреливать Лисичанск и Кременную. Об этом сообщил 2 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации его источников, защищённые артиллерийские огневые позиции ВСУ выявлены на территории ЛНР между Северском и Белогоровкой. Противник может использовать их для ударов по Кременной и Лисичанску из самоходных и буксируемых артиллерийских орудий калибра 122 мм.

«На данный момент обстрелы с этих позиций неинтенсивные, однако есть сведения, что ситуация в ближайшее время может измениться», — отметил Марочко в сообщении, опубликованном в сообществе »Марочко Live» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, главкому ВСУ Александру Сырскому, по информации Марочко, поручено любой ценой удержать подконтрольные Киеву районы ЛНР. Эксперт добавил, что аргументы Сырского о нецелесообразности такого решения с военной точки зрения не были приняты во внимание.

В конце июня Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения с помощью ударных беспилотников позиций 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ около Белогоровки.