Москва, 2 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Российские техники досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель оперативно-тактической ракеты ATACMS, производимой в США. Об этом сообщил специалист по работе с вооружением, пишет 2 июля «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что взрыватель изначально разработали для противокорабельной ракеты, а впоследствии установили на ATACMS. Он находился в боевом положении, когда попал к российским специалистам, поэтому перед изучением потребовалось его обезвредить.

«На нём установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения», — пояснил эксперт.

Внутри корпуса взрывателя находился сложный механизм с возможностью установок, зависящих от поставленных задач. Сложность конструкции связана с безопасностью применения.

По словам специалиста, взрыватель практически изучен, секретов для российских техников в нём не осталось.

Как сообщало ИА Регнум, отечественные техники приступили к изучению систем наведения и коррекции полёта американской ракеты ATACMS после того, как в их руки попал блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.

24 апреля заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подтвердил, что по прямому указанию президента Джо Байдена Украине поставлены тактические баллистические ракеты ATACMS. Он отметил, что публичного объявления о поставках не было. Ракеты, по его словам, вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ракеты прибыли на Украину «в этом месяце».

Агентство Reuters сообщало, что ракеты ATACMS были переданы киевскому режиму ещё в марте и применялись ВСУ в том числе для нанесения ударов по Крыму. В ноябре 2023 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.