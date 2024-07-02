Москва, 2 июля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 2 июля уничтожили и перехватили над тремя российскими регионами 11 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Над Брянской областью были уничтожены за ночь четыре дрона ВСУ самолётного типа. Такое же количество было сбито в небе над Белгородской областью.

Ещё три украинских беспилотника силы ПВО уничтожили над Крымом.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим поставил задачу перед главкомом ВСУ Александром Сырским любой ценой удержать подконтрольные Украине районы Луганской Народной Республики. Об этом журналистам рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, попыток украинцев высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время не было. Но боевики периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы.