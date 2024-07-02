Киев, 2 июля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Киевский режим поставил задачу перед главкомом ВСУ Александром Сырским любой ценой удержать подконтрольные Украине районы Луганской Народной Республики. Об этом журналистам рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Сырский

Марочко сообщил, что достоверные источники располагают информацией о предложении Сырского оставить некоторые населённые пункты и сосредоточить высвободившиеся силы на харьковском и донецком направлениях. В ответ от властей киевского режима главком ВСУ получил жёсткий приказ любой ценой удерживать небольшие территории ЛНР, которые ещё подконтрольны Украине.

Аргументы Сырского о нецелесообразности с военной точки зрения такого решения не были приняты во внимание, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала заявление в государственное бюро расследований на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины (СБУ) и офис генерального прокурора.

Безуглая считает, что замена бывшего главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению.

ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, попыток украинцев высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время не было. Но боевики периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы.