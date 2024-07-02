Москва, 2 июля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы могут рассмотреть законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов уже в октябре. Об этом заявила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

ИА Регнум ЕГЭ

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Отмечается, что полученные ранее результаты ЕГЭ будут действовать четыре года для принятия вузами в качестве вступительных испытаний.

Разработчики инициативы указали в пояснительной записке к законопроекту, что из-за ЕГЭ увеличилось число суицидов среди подростков. Также они отметили большие расходы государства на организацию и проведение единого экзамена.

В октябре Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в первом чтении, написали со ссылкой на Лантратову «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить проведение ЕГЭ в школах. По их мнению, содержание экзаменов зачастую не соответствует школьной программе и для подготовки родители вынуждены нанимать репетиторов. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Так, на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. Наряду с проблемами есть и плюсы: молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны, напомнил президент.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о том, что с 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени.