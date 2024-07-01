Москва, 2 июля, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника». Об этом 1 июля рассказал со сцены театра «Маска» актёр Леонид Ярмольник.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Ширвиндт

По словам артиста, два года назад совет «Ники» принял решение вручить премию в номинации за «Честь и достоинство» Александру Ширвиндту. Специальный приз он получил посмертно.

«Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — сказал лауреат Госпремии России, трёхкратный обладатель «Ники» Ярмольник.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Его тело было кремировано. В Москве на Новодевичьем кладбище 14 апреля захоронили урну с прахом народного артиста.

Церемония захоронения была закрытой. Могила Ширвиндта находится рядом с могилами артистов Инны Чуриковой, Василия Ланового и режиссёров Владимира Меньшова и Глеба Панфилова.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта. Глава государства назвал артиста выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.

Художественным руководителем Театра сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина.