Гаага, Нидерланды, 2 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Власти Нидерландов выдали разрешение на поставку 24 истребителей F-16 ВСУ. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

ИА Регнум F-16, Украина

По словам главы военного ведомства, 19 июня министр внешней торговли и сотрудничества выдал разрешение на экспорт 24 самолётов и семи двигателей на F-16.

«Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — сказано в опубликованном 1 июля письме министра Палате представителей Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, российские ракетчики уничтожили шесть истребителей ВСУ, которые несколько дней украинцы сгоняли на аэродром в Миргороде Полтавской области.

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