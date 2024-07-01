Хуситы заявили об атаке ракетами на четыре судна Британии, Израиля и США
Сана, 1 июля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» Йемена атаковали четыре судна, которые, по их мнению, связаны с США, Британией и Израилем. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа телеканалу Al Masirah.
В море были атакованы контейнеровоз MSC Unific, танкеры для перевозки жидких химических веществ Delonix и Lucky Sailor, а также вспомогательное судно Anvil Point.
Удары по судам наносили крылатыми ракетами. В момент атаки контейнеровоз MSC Unific находился в Аравийском море, танкер Delonix — в Красном море, танкер Lucky Sailor — в Средиземном море, судно Anvil Point — в Индийском океане.
Сариа добавил, что Delonix подвергся второй атаке за прошедшую неделю.
Как сообщало ИА Регнум, 28 июня хуситы также атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях.
26 июня Яхья Сариа заявил, что хуситы впервые атаковали гиперзвуковой ракетой израильское судно MSC SARAH V в Аравийском море.
На следующий день хуситы нанесли удары по израильскому городу Хайфа и по судну Seajoy в Красном море с применением дронов, ракет и беспилотного катера.