Сана, 1 июля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» Йемена атаковали четыре судна, которые, по их мнению, связаны с США, Британией и Израилем. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа телеканалу Al Masirah.

Asteri/ Global Look Press

В море были атакованы контейнеровоз MSC Unific, танкеры для перевозки жидких химических веществ Delonix и Lucky Sailor, а также вспомогательное судно Anvil Point.

Удары по судам наносили крылатыми ракетами. В момент атаки контейнеровоз MSC Unific находился в Аравийском море, танкер Delonix — в Красном море, танкер Lucky Sailor — в Средиземном море, судно Anvil Point — в Индийском океане.

Сариа добавил, что Delonix подвергся второй атаке за прошедшую неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня хуситы также атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях.

26 июня Яхья Сариа заявил, что хуситы впервые атаковали гиперзвуковой ракетой израильское судно MSC SARAH V в Аравийском море.

На следующий день хуситы нанесли удары по израильскому городу Хайфа и по судну Seajoy в Красном море с применением дронов, ракет и беспилотного катера.