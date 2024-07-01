Москва, 1 июля, 2024, 23:03 — ИА Регнум. За один день невозможно решить конфликт на Украине, как заявляет бывший президент США Дональд Трамп. Об этом на пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совете Безопасности ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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Он подчеркнул, что украинский кризис не может быть завершён за один день.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом состоялись теледебаты. Бывший и нынешний главы Белого дома не пожали друг другу руки перед их началом.

Трамп в ходе теледебатов назвал неприемлемыми условия по урегулированию украинского конфликта, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно в ходе предвыборной кампании обещал урегулировать конфликт на Украине в случае избрания президентом США. Он заявлял, что остановит военные действия ещё до инаугурации и ему на это потребуется всего 24 часа.