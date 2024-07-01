Москва, 1 июля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются скрыть от общественности ситуацию с эпидемией холеры в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил 1 июля глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

По его словам, ещё как минимум два человека умерли от этой болезни на правом берегу Днепра.

«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удаётся — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня в пророссийском подполье Херсона рассказали о вспышке холеры в городе. По информации подпольщиков, в больницах находилось около 100 человек, в основном военные, от заболевания скончались как минимум 12 человек.

27 июня пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко рассказал, что власти Украины пытаются скрыть вспышку холеры во временно оккупированном ВСУ Херсоне, маскируя её под тиф. Он уточнил, что там ничего не сообщают населению о заболевании, а скважины с чистой водой на правом берегу Днепра из-за отсутствия электричества не обслуживаются.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, вспышка холеры на правом берегу Днепра произошла из-за наводнения после подрыва киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирования там санитарных норм. Он отметил, что на левобережье российские власти провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, а на оккупированной Киевом части региона никто ничего не делал в этом направлении.