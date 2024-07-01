Санкт-Петербург, 1 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге погибла женщина, два человека пострадали. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

МЧС России

По информации ведомства, на проспекте Гагарина в результате падения дерева погибла женщина. Также пострадали ребёнок и женщина.

На территории города повреждены десять автомобилей. На строительной площадке в Невском районе северной столицы упал башенный кран.

По информации синоптиков, в некоторых районах Санкт-Петербурга порывы ветра, сопровождаемые ливнем, достигали 31 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, башенный кран упал на стройплощадке в Невском районе Санкт-Петербурга во время сильной грозы. Момент падения попал на камеры. В прокуратуре города уточнили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Власти города предупредили жителей Петербурга о второй волне непогоды, которая ожидается в ближайшее время.